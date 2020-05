Verdachten explosie Jagthuisstraat mogelijk betrokken bij meerdere beschietingen

De twee Amsterdammers die maandagochtend zijn opgepakt na de explosie in de Jagthuisstraat in Rotterdam, worden ook verdacht van betrokkenheid bij andere geweldsincidenten afgelopen week in Rotterdam. Dat bevestigt de politie.

De politie gaf eerder al aan een verband te zien tussen vijf recente beschietingen in Rotterdam. Die waren op de Mathenesserdijk, Potgietersstraat, Jagthuisstraat, Frits Ruysstraat en Van Galenstraat.

Er bestaat een relatie tussen de slachtoffers. Mogelijk hebben de zaken te maken met drugscriminaliteit.



In de nacht van zondag op maandag was het opnieuw raak in de Jagthuisstraat. Twee verdachten, een 21-jarige man en een 20-jarige vrouw, konden later worden opgepakt in Amsterdam. Getuigen hadden hen zien wegrijden in een auto na de explosie.



Vervolgens zijn twee huizen in Amsterdam, waaronder één in Oost, doorzocht.

Het tweetal zit vast en mag alleen contact hebben met hun advocaat.

Een groot opsporingsteam van de politie doet onderzoek naar de verschillende beschietingen en de explosie van maandag. In de omgeving van de Jagthuisstraat worden mobiele camera's geplaatst.