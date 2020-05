Tapia bevestigt transfervrij vertrek bij Feyenoord

Renato Tapia vertrekt bij Feyenoord. De middenvelder had een aflopende verbintenis en die wordt niet verlengd. De Peruaan kondigde zijn transfervrije vertrek uit de Kuip aan via Instagram.

Tapia kwam in januari 2016 van FC Twente naar de Rotterdamse club. Hij won onder meer de landstitel in 2017. Afgelopen seizoen speelde hij vijftien competitieduels mee. In het seizoen 2018/2019 werd hij in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Willem II.

Voorafgaand aan vorig seizoen vertelde toenmalig technisch directeur Sjaak Troost al dat Tapia moest vertrekken bij Feyenoord. Uiteindelijk kwam het niet tot een vertrek, omdat trainer Jaap Stam hem graag wilde gebruiken.