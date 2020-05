Doorstart voor restaurants Vapiano

Vapiano aan de Binnenrotte in Rotterdam (Bron: Google Streetview)

De restaurants van Vapiano in Nederland kunnen open blijven. VAP Nederland werd eind april failliet verklaard, maar de pasta- en pizzaketen kan een doorstart maken. Vapiano heeft in Rotterdam twee locaties: één op de Binnenrotte en één aan Plaza.

De restaurantketen kwam in de problemen doordat de Duitse moedermaatschappij faillissement aanvroeg. Daardoor werd ook de Nederlandse tak van het bedrijf in de financiële problemen gebracht. Ook speelde corona een rol in het faillissement.

De Nederlandse restaurants zijn nu losgekoppeld van het moederbedrijf, waardoor een doorstart gemaakt kan worden.

Als de coronamaatregelen voor de horeca inderdaad worden versoepeld, dan kunnen de deuren van Vapiano zo snel mogelijk weer open. "We hopen op een snelle versoepeling. Er wordt nu hard gewerkt om de locaties in de richten op de anderhalvemetersamenleving", laat een woordvoerder van Vapiano weten.