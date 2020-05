80 jaar wederopbouw: Deze locaties moet je bezocht hebben

Het is precies 80 jaar geleden dat Rotterdam begon met puinruimen. Vele gebouwen waren verwoest en de stad kreeg een moderne look. Het blijft ten alle tijden goed om stil te staan bij de geschiedenis van de stad. Van hoge gebouwen, de monumenten tot aan de levendige straten. We laten je zien wat wij zo bijzonder vinden aan Rotterdam en welke plekken wij waarderen.

Redacteur Jay Heim:

“Welk beeld mij meteen het meeste aansprak is het beeld: De Verwoeste Stad. Het bronzen beeld is een persoon zonder hart die zijn handen in wanhoop opheft. Aan dit beeld moest ik echt denken toen ik dacht aan: wederopbouw. Ik vind het een mooi standbeeld die je meteen raakt als je het ziet. Je begrijpt meteen het verhaal achter het standbeeld. Dit monument is een cadeau van De Bijenkorf dat in de oorlog veel van haar Joodse medewerkers verloor. In 2010 kreeg het beeld de status van Rijksmonument samen met andere wederopbouw monumenten uit de periode 1940 t/m 1958.”

Redacteur Celine Santos Pires:

“Als jongvolwassenen in Rotterdam ben ik blij om iedere dag op te staan in een levendige, moderne en multiculturele stad. De wederopbouw door de jaren heen heeft Rotterdam echt op de kaart gezet. Van de Erasmusbrug tot aan het hoogste gebouw van Nederland. Ik kom graag bij op de Kruiskade en het Stadhuisplein. Dit zijn plekken waar je de saamhorigheid van de stad voelt.”

Redacteur Joost van Tiggelen

“Miljoenen stenen naar stof verandert in een machtige omzet in vuur en vlammen vanuit de lucht. Een stad, niet gewaarborgd in de destructie van een oorlog die bij het begin al overbodig leek. Een gehele populatie die er gezamenlijk alles aan doet om de populatie van een ander land zo te demoraliseren totdat deze capituleert. En waarvoor? Lebensraum?”

Als je vandaag door de stad loopt zijn de gevolgen van het bombardement nog steeds te beschouwen. De schade is merendeels niet hersteld, maar vervangen door het nieuw. Ik vroeg me af waarom Rotterdamse architectuur zoveel geïnspireerd is uit de jaren ‘60, terwijl het bombardement veel eerder plaats vond. Toen realiseerde ik me dat het minstens 15 jaar duurde voordat de rommel was opgeruimd en het land pas dan weer kon beginnen aan een herstel. Met grote open ruimtes voor centraal station en absurdistische architecturen op Blaak, oud en nieuw door elkaar, ik kan mij geen betere Rotterdam voorstellen.”

Redacteur Jasper Valkenburg:

“Dit gebouw (Euromast) hoort bij de jaren van de wederopbouw, die waren van 1940 – 1965. Helaas kan je nu even niet een bezoekje brengen, maar binnenkort kan dit gelukkig weer wel. De hoogste uitkijktoren van Nederland en waar je terecht kan voor een bijzonder uitzicht. Ik heb hier fijne herinneringen aan vooral met mijn opa en oma. Ze zijn allebei echte Rotterdammers en kennen de stad behoorlijk goed. Ik ging vaak logeren en altijd namen we een bezoek aan deze – in mij ogen – unieke stad. Het uitzicht is heel mooi en echt een plek voor al je foto’s op Instagram.”

TIP: Wil je nou meer weten over opbouwdag? Platform Opbouwdag Rotterdam filmde een mooie rondleiding voor OPEN Rotterdam Festival TV .

Vind je dit item leuk en wil je meer zien? Blijf dan op de hoogte en volg ons op social media:

Instagram Facebook Youtube

Bron beeld: Ninny Duarte Lopes (de portretten) & Jasper Valkenburg en Jay Heim (de locaties)