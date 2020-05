Proef met alcoholenkelband in Rotterdam blijkt succes en wordt landelijk ingevoerd

De Alcoholmeter, een enkelband die via zweet het alcoholgebruik van iemand kan meten, wordt landelijk ingevoerd. Dat meldt het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het experiment dat eerder in onder meer Rotterdam werd gedaan, bleek een succes.

De proef met de alcoholenkelband is gedaan in 2017 in Rotterdam en Oost-Nederland. Mensen die veroordeeld worden, kunnen als voorwaarde een alcoholverbod opgelegd krijgen. De pilot moest uitwijzen of de Alcoholmeter het toezicht op alcoholgebruik kon verbeteren en of het alcoholmisbruik op deze manier kon worden teruggedrongen.



Reclassering

De enkelband meet via het zweet wanneer en hoeveel alcohol iemand gedronken heeft. Deze informatie wordt één keer per dag doorgegeven aan de reclassering. Bij mensen zonder enkelband wordt dat nu gemiddeld twee keer per week gecontroleerd via een blaastest of een bloed- en urineonderzoek, waardoor ze tussentijds de regels kunnen overtreden.

Omdat het aantal deelnemers aan de pilot in 2017 te laag was (26), werd de proef met een jaar verlengd. Toen deden 91 mensen vrijwillig mee. Volgens de onderzoekers is dat aantal voldoende om uitspraken te kunnen doen over de meetgegevens van de enkelband.

Betrouwbaar controlemiddel

Zo blijkt de Alcoholmeter een betrouwbaar controlemiddel voor de naleving van het alcoholverbod. Uit metingen van de Alcoholmeter blijkt dat 71 procent niet heeft gedronken in de draagperiode, terwijl een deel van hen dat in principe wel mocht. Voor het totaal van alle dragers is op 92% van de dagen dat de Alcoholmeter is gedragen, géén alcohol gemeten.

Ook helpt de enkelband het alcoholmisbruik, het plegen van misdaden en het rijden onder invloed voorkomen, zegt minister Ferd Grapperhaus. Dragers van de Alcoholmeter komen tijdens de draagperiode minder vaak in de politieregistraties voor (10%) dan de controlegroep die alleen urinecontroles ondergaat (51%).

Proefpersonen noemen het draagcomfort een groot nadeel van de Alcoholmeter. Ze vinden het apparaat te groot en te stug of krijgen er jeuk en blauwe plekken van. Het ministerie geeft aan dat de leverancier van de Alcoholmeter daarom dit jaar nog een nieuwe band gaat testen.

Over het verplicht stellen van de alcoholenkelband bestaat nog geen wettelijke mogelijkheid, waardoor het apparaat nu alleen op vrijwillige basis kan worden gebruikt. Grapperhaus geeft aan een wetsaanpassing door te voeren, zodat de Alcoholmeter voor sommige mensen verplicht gesteld kan worden.