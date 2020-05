Zo ga je om met fouten maken op het werk

Voor veel mensen is omgaan met het maken van fouten moeilijk. Helemaal in een werksituatie. Volgens arbeidsdeskundige Ron de Jong heeft dat te maken met wat een fout in de gedachten van een persoon doet. Hij gaf maandagmiddag op Radio Rijnmond tips over het omgaan met fouten op het werk.

Wat je denkt dat het voor jou als persoon betekent nadat je een fout hebt gemaakt, zegt hoe moeilijk of makkelijk het voor je is om ermee om te gaan. Ook speelt mee wat je denkt dat andere mensen over jou gaan denken.

Of je een fout wel of niet met je collega's moet delen, ligt volgens De Jong aan het type fout. "Ik denk dat er heel wat fouten zijn die je zo kunt herstellen. Waarom zou je het dan nog toegeven? Dat is zo van: 'ja, ik maak even een melding dat ik een mens ben'."

Ron zegt dat de meeste mensen zelf wel in kunnen schatten of ze een fout moeten melden. "Bijvoorbeeld als een fout effect heeft op de kwaliteit van je werk of risico's met zich meebrengt en je niet weet of de manier waarop je de fout hebt opgelost, de beste manier is."

Zo ga je volgens Ron om met het maken van fouten op je werk:

1. Neem verantwoordelijkheid

"Zorg dat je op de beste manier omgaat met de fout, in plaats van dat je voor jezelf en de omgeving doet alsof de fout er niet is. Neem je verantwoordelijk om te zorgen dat je de boel zo goed mogelijk kan oplossen."

2. Werk aan zelfverzekerdheid

"Zorg ervoor dat de fout niet bepaalt wie je bent als persoon. Werk aan een zelfverzekerde basis, zodat je ook van jezelf een fout mag maken. Hoe zelfverzekerder je bent, hoe minder erg dat het is."

Volgens Ron kunnen veel mensen het juist waarderen wanneer iemand zijn fouten toegeeft: "dat geeft een goed gevoel over iemand."

3. Ben dankbaar

"Zorg dat je dankbaar kunt zijn voor fouten door te zien wat ze voor je kunnen betekeken. Hoe helpen ze je groeien?"