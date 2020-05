'Suikerklontjesmevrouwtje' oma Jopie (99) overleden

Oma Jopie (99), het 'suikerklontjesmevrouwtje', is afgelopen weekend overleden. Ze bracht de politiepaarden bij de wedstrijden van Feyenoord al meer dan 25 jaar wat lekkers. Vrijdag werd ze nog verrast door de politiepaarden, die haar opzochten in het verpleeghuis waar ze een week eerder was opgenomen.

De politie schrijft op Facebook dat Jopie vrijdag nog enorm van het bezoek van de paarden heeft genoten: "Ze vond het prachtig om de politiepaarden weer te zien." Jopie werd vorige week in het verpleegtehuis opgenomen omdat het volgens de politie "thuis echt niet meer ging."

Een ruiter van de Rotterdamse politie schreef eerder in een blog op de website van de politie: "Als ik mevrouw Schouten zeg, weet iedere politieruiter wie ik bedoel. Zeker in Rotterdam is ze een begrip. Niet alleen voor de ruiters, maar ook voor de paarden."

Hij kende mevrouw Schouten niet voor hij bij de bereden politie kwam. "Maar nu, jaren later, heb ik nog steeds heel veel respect voor haar. Ik heb haar leren kennen als een lieve vrouw, die door weer en wind op haar fiets altijd alle ruiters en paarden afgaat om ze iets te brengen. Niemand, maar dan ook niemand wordt overgeslagen. De paarden een suikerklontje en de ruiters een dikke plak chocolade. Ik kan me niet herinneren dat ik haar niet zag tijdens een wedstrijd. Ze was er altijd!"