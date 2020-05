Kunstenaars Rotterdam-Charlois vrezen atelier te verliezen

Kunstenaars in Rotterdam-Charlois verliezen mogelijk hun werkruimte. De gemeente wil verschillende panden in de Gouwstraat, die nu worden gebruikt als ateliers, verkopen aan de hoogste bieder. Die koopsom is voor de kunstenaars niet op te brengen. Nieuwe betaalbare ruimte vinden is moeilijk, vanwege de veel grotere vraag dan het aanbod.

Kunstenaar Jouke Kleerebezem huurt sinds vijf jaar een atelier in de straat, net als veel collega-kunstenaars. Maar hoelang dat nog kan, is nog maar de vraag. Kort geleden viel een brief van de gemeente op de mat dat de panden in de verkoop gaan.

Tekst gaat verder onder de video



Kunstenzone

Kleerebezem wil graag in het pand blijven. De afgelopen jaren is er veel gedaan om een goed contact met de buurt te hebben. Er is een kunstenzone opgericht en er kwamen activiteiten voor buurtbewoners, zoals routes langs de ateliers.

Maar de gemeente wil van de panden af. Het worden volgens Jouke Kleerebezem zeer waarschijnlijk woningen. Maar juist de combinatie van woningen met ateliers zorgt volgens Kleerebezem voor een levendige buurt.

Zelf opkopen lukt niet

Meerdere panden in de straat worden gezamenlijk verkocht. De prijs is dan dermate hoog, dat de kunstenaars zelf niet de mogelijkheid hebben om mee te bieden. De panden gaan dus naar de hoogste bieder.

Drie kunstenaars, waaronder Kleerebezem, hebben de gemeente nu om hulp gevraagd. Voorlopig mogen zij nog drie jaar blijven zitten waar ze zitten, maar of dat ook geldt voor de andere kunstenaars in de straat is niet bekend.

Nieuw atelier moeilijk te vinden

Een nieuwe ruimte vinden zal moeilijk worden voor de kunstenaars. Dat zegt ook Olof van der Wal. Zijn organisatie SKAR maakt in eigen panden en in panden van de gemeente werkruimten voor de creatieve sector.

"Lange tijd kon je in Rotterdam als kraakwacht ergens zitten. Maar al die plekken verdwijnen langzamerhand", zegt Van der Wal. "Rotterdam is populair. Dat is goed en daar zijn we blij mee, maar dat betekent ook dat die plekken die betaalbaar zijn verdwijnen."

SKAR toverde zo'n twee jaar geleden de wasserette van het voormalige Bergweghuisziekenhuis om tot werkplekken voor mensen uit de modewereld. De organisatie heeft inmiddels 650 ateliers die allemaal verhuurd zijn, maar de vraag is nog groter. "Geef me nog eens 600 ateliers en ik raak ze zo kwijt", aldus Van der Wal.



Communicatie moet beter

D66 in de Rotterdamse gemeenteraad wijst erop dat er jaren geleden al een afspraak is gemaakt om in sommige gevallen een pand te verkopen aan sociale ondernemers en kunstenaars voor een lagere prijs. "Het gaat vaak goed, maar ook regelmatig niet goed", zegt fractievoorzitter Chantal Zeegers van D66 Rotterdam.

"Meerdere initiatiefnemers die al een tijdje in gesprek zijn met de gemeente om zich te blijven vestigen in het pand, horen dan ineens dat het toch verkocht wordt aan de hoogste bieder. Dat soort onduidelijke communicatie moeten we niet hebben." Daarom wordt aan verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers gevraagd dat te verbeteren.

Tekst gaat verder onder de video



Reactie gemeente

Kurvers wil zelf nog niet reageren op deze zaak, omdat de gesprekken met de huurders nog lopen. In een schriftelijke reactie zegt de wethouder dat deze panden gezamenlijk verkocht worden om versnippering tegen te gaan.

De gemeente benadrukt dat er juist in dit gebied bedrijfsruimten aan woningcorporatie Woonstad zijn verkocht, met de verplichting deze te verhuren aan een coöperatieve woonvorm opgericht door kunstenaars.