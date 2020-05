Zuid-Hollandse gemeenten vragen om provinciesteun voor culturele sector

Veertien gemeenten uit Zuid-Holland trekken aan de bel bij het provinciebestuur over de benarde positie van de culturele sector als gevolg van de coronacrisis. De gemeenten willen, samen met de provincie en het Rijk, optrekken om de culturele voorzieningen in de regio overeind te houden.

De veertien gemeenten wenden zich in een brief tot het provinciebestuur. Ze noemen het een enorme tegenslag dat er nu geen normale publieksactiviteiten kunnen zijn in de schouwburgen en theaters vanwege het coronavirus. Dat heeft op sociaaleconomisch gebied, maar ook op artistiek en op sociaalmaatschappelijk gebied consequenties.

"De cultuursector is in het eerste stadium van de coronacrisis al financieel geraakt", zegt wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Barendrecht. "Deze situatie duurt nu al veel te lang. Theaters moeten het hebben van een zo groot mogelijk publiek om voldoende inkomsten te genereren. Door de coronacrisis zijn er helaas geen normale publieksactiviteiten mogelijk en de huidige steunmaatregelen zijn absoluut onvoldoende. Vandaar deze gezamenlijke roep om steun. Alleen samen kunnen we de culturele sector redden."

De brief is ondertekend door cultuurwethouders van de regiogemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam. Ook wethouders van Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag, Gouda, Leiden en Zoetermeer hebben de brief ondertekend.

Het provinciebestuur gaat op 16 juni met de wethouders in gesprek over dit onderwerp.