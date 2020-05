Stront aan de knikker: Breuk in rioolpersleiding Maassluis

In een persleiding die rioolwater vanuit Maassluis afvoert naar de rioolzuivering in Vlaardingen, is maandag een breuk ontdekt. Daardoor is rioolwater gelekt in de omgeving van de Maassluissedijk, meldt het Hoogheemraadschap van Delfland.

Afvalwater met onder meer uitwerpselen, urine en zeepresten in de Waterweg-gemeenten wordt normaliter naar rioolzuiveringsinstallatie 'De Groote Lucht' in Vlaardingen gepompt. Met bacteriën wordt het rioolwater daar schoongemaakt. Het gezuiverde water komt vervolgens in De Nieuwe Waterweg terecht.

Het rioolwater vanuit Maassluis kan door de breuk deze route nu niet afleggen. Dat water wordt nu voorlopig opgevangen in het rioolstelsel in Maassluis.

Hoe de breuk in de leiding is ontstaan, is niet duidelijk. Het gat in de leiding bevindt zich bij het uitkijkpunt van de Blankenburgtunnel en het nabijgelegen fietspad op de Maassluissedijk. Het rioolwater is onder meer over het fietspad gelekt. Deze route is daardoor afgesloten.

De kapotte leiding is tijdelijk afgedicht. Medewerkers van het hoogheemraadschap onderzoeken met een aannemer hoe de breuk gerepareerd kan worden. Het uitgelekte rioolwater in de omgeving wordt met vrachtwagens afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie.