Superdeluxe megajacht maakt eerste tocht door de regio

Het was een opmerkelijk gezicht dinsdagmorgen in de regio. Een megajacht van meer dan 70 meter op een ponton dat over de Hollandsche IJssel werd vervoerd. Het superjacht vertrok dinsdagmorgen uit Gouda en werd door twee sleepboten richting onze regio verscheept.

Het schip is gebouwd bij Koninklijke De Vries in Aalsmeer. Maandagmorgen is het vertrokken richting Rotterdam. In onze regio wordt het schip nu klaar gemaakt voor proefvaarten.

Wie de eigenaar is van het nieuwe schip is onbekend. Volgens de website vesselfinder.com heeft het schip als eindbestemming Rotterdam.