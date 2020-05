Lekker kijken: cruiseschip Norwegian Star aangemeerd in Rotterdam

Ongeveer tweehonderd bemanningsleden uit Nederland en de rest van Europa zaten aan boord. Zij zijn vanuit Rotterdam naar huis gegaan.

Vanwege het coronavirus zijn meerdere cruises afgebroken of geschrapt. Normaal gesproken zouden meerdere schepen in Rotterdam aanmeren, maar dat gaat nu dus niet. Hoe dan ook, een cruiseschip in Rotterdam levert altijd mooie plaatjes op:

De Norwegian Star is al het vijfde repatriëringsschip dat aankomt in de Rotterdamse haven.



