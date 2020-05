Droogte, corona én huis deels afgebrand; rabarberboer Max Bruijnzeel heeft het niet makkelijk

Boeren hebben altijd wat te mopperen wordt er wel gezegd, maar voor sommige agrariërs is het echt geen pretje op het moment. Max Bruijnzeel ziet door de droogte zijn rabarberoogst in de Hoeksche Waard in gevaar komen. Maar aan de andere kant is de internationale vraag naar rabarber door de corona-uitbraak vrijwel volledig verdwenen.

Als de pas 21-jarige Bruijnzeel over het stoffige grindpad loopt wijst hij op de rabarberplanten verderop op het veld bij Piershil. "Vannacht is de rabarber weer beregend", legt Bruijnzeel uit. "Het gaat om het vocht in de stengel. Als dat er niet is, wordt de stengel slap en dan verkoop je ze niet meer."

De droogte is nu al erger dan twee jaar geleden en er lijkt voorlopig geen verandering in te komen. "In het begin hadden we nog niet zoveel last van de droogte", gaat Bruijnzeel verder. "Maar nu de temperaturen hoger liggen, droogt het snel op. Ook de wind speelt daarbij een rol."

Geen horeca

En alsof dat nog niet genoeg is, kwam daar ook nog eens de coronaproblematiek overheen. Normaliter zou een groot deel van de oogst van Bruijnzeel richting Duitsland gaan, om daar verwerkt te worden in sappen, voor in de horeca. "Maar nu de horeca dicht is, zijn ook al mijn bestellingen geschrapt."

Bruijnzeel probeert daarom rabarber te verkopen in de eigen regio, via boerderijwinkels. "En ik verkoop ze aan huis. Ik hoop toch dat er wat mensen belangstelling hebben voor rabarber."

Ondanks alles - het huis van Bruijnzeel ging vorig jaar ook nog eens deels in vlammen op - blijft hij wel positief in het leven staan. "Het heeft geen zin om er negatief over te blijven."