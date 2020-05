Volleyballers VCN met dames en heren in eredivisie

De volleyballers van VCN uit Capelle a/d IJssel spelen komend seizoen met zowel de mannen als de vrouwen op het hoogste niveau in Nederland. VCN promoveert met beide takken naar de eredivisie en dat is nog niet eerder gebeurd is de historie van de club.

Door de coronacrisis is de competitie vroegtijdig gestopt. Op basis van de ranglijst kwamen beide in aanmerking voor promotie. De heren stonden bovenaan en waren waarschijnlijk kampioen geworden in de een na hoogste klasse. De dames konden op basis van het aantal punten promoveren.

Omdat het een forse investering is voor de club om met beide teams op het hoogste niveau uit te komen moesten maandagavond op de algemene ledenvergadering de leden het plan goedkeuren.



De begroting is met extra sponsors en met de samenwerking met Rotterdam Topsport sluitend gekregen. VCN gaat sowieso vier wedstrijden in het Rotterdamse Topsportcentrum spelen in plaats van de eigen Oostgaardehal in Capelle a/d IJssel.