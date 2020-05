Rotterdamse in Marokko kan eindelijk naar huis: 'Een hele opluchting'

Terwijl in grote delen van de wereld de coronamaatregelen juist weer een beetje vrijgegeven worden, proberen duizenden Nederlanders nog altijd terug te keren naar hun thuisland. Kimberlij Hermeler is er daar één van. Zij kreeg in Marokko te horen dat ze dinsdag eindelijk naar huis kan.

"Het was wel een hele opluchting om dat telefoontje te krijgen van de alarmcentrale dat je naar huis mag", zei ze dinsdagmorgen op Radio Rijnmond vanuit kustplaats Agadir, zo'n vijfhonderd kilometer van Casablanca.

De Rotterdamse ondernemer zit al sinds begin maart in Marokko voor vakantie, toen de uitbraak plaatsvond. Net als duizenden andere Nederlanders lukte het haar niet meer om terug te keren naar Nederland.

Zorg voor zwerfhonden

"Je hebt in die twee maanden dat ik nu hier ben toch een band opgebouwd met de lokale bevolking", zegt ze. "Ook bouw je een band op met de dieren hier. Er zijn hier veel zwerfhonden, die het door de uitbraak niet makkelijk hebben. Restaurants zijn dicht, mensen hebben geen werk, die honden hebben daardoor niets te eten. Die zorg hebben wij op ons genomen."

Maar dinsdag moet Hermeler toch afscheid nemen van haar tijdelijke thuis. "Vandaag volgt een busreis van vijf uur naar Casablanca", legt ze uit. "En dan wordt het wachten tot vanavond laat op het vliegveld. Dat wordt nog wel iets, want daar is niks open natuurlijk. Geen idee wat we daar gaan doen, maar we hebben in ieder geval veel eten meegenomen."

