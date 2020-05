Coronamiddelendief aangehouden in Dordrecht

Een 30-jarige Dordtenaar is in de nacht van maandag op dinsdag in Dordrecht opgepakt, omdat hij coronamiddelen gestolen zou hebben. In zijn auto werd een doos met isolatiejassen gevonden, die bestemd waren voor zorgpersoneel.

De politie kreeg de melding van er twee mannen liepen over een bouwterrein aan de Kamperfoeliestraat in de wijk Dubbeldam. Agenten zochten het terrein af en kwamen de 30-jarige verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, tegen met een kniptang in zijn handen. Ook lagen in zijn auto gestolen spullen. Daar zat ook de doos met isolatiejassen bij. Op de doos stond het adres van een verzorgingscentrum in de buurt.

De tweede verdachte is niet meer gevonden. De auto met de gestolen spullen is in beslag genomen.