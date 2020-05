Belastingdienst doet aangifte tegen eigen ambtenaren om toeslagenaffaire

Het ministerie van Financiƫn doet aangifte vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffairen, waarin duizenden ouders zijn gedupeerd. Het gaat om twee mogelijke misdrijven: beroepsmatige discriminatie en het ambtsmisdrijf knevelarij. Dat is het 'bewust ten onrechte opeisen van een betaling door een ambtenaar'.

In veel gevallen werden ten onrechte toeslagen stopgezet omdat er verdenkingen zouden zijn van toeslagenfraude. Zoals van een Rotterdamse moeder. De vrouw had een betalingsachterstand bij een gastouderbureau. Vervolgens kwam de Belastingdienst langs voor controle bij dat bureau. Die oordeelde dat de vrouw niet alle kosten had betaald en daarom geen aanspraak kon maken op de toeslag.

Zij kwam door het stopzetten van de toeslag die in de schulden terecht. Ze stapte uiteindelijk naar de rechter en werd in het gelijk gesteld.



De vrouw was zeker niet de enige. Het zou gaan om duizenden gevallen. In sommige gevallen moest er voor tienduizenden euro's terugbetaald worden. Na een debat in de Tweede Kamer, eind vorig jaar, kondigde staatssecretaris Menno Snel zijn ontslag aan.