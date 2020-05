Nieuwe studenten van Erasmus Universiteit ontmoeten elkaar vooral online

Geen grote feesten of groepen studenten die deze zomer massaal de stad over gaan nemen. Ook de Eurekaweek, de introductieweek voor aankomende studenten van de Erasmus Universiteit, moet zich aanpassen aan de anderhalve meter-samenleving.

Het betekent dat nieuwe studenten voor een groot deel online het programma zullen doorlopen. "Het zal bestaan uit een online element, waarin studenten onder andere met medestudenten, verenigingen en bedrijven in gesprek kunnen gaan", legt Sander Doude van Troostwijk uit, voorzitter van het bestuur van de Eurekaweek. "Daarnaast kunnen studenten wel op kleinschalige manier in Rotterdam meedoen aan activiteiten."

Draaiboek in de prullenbak

Het betekent dat het voor iedereen een unieke Eurekaweek gaat worden. In december waren de voorbereidingen al in volle gang, maar twee maanden later werd het duidelijk dat het draaiboek van de afgelopen jaren de prullenbak in kon. "In grote lijnen hadden we daar niks meer aan, dus dat maakte dit wel tot een flinke uitdaging", zegt Van Troostwijk.

Hoe het er definitief uit komt te zien, is afhankelijk van de ontwikkelingen en laatste gesprekken met de gemeente. "Studenten mogen altijd zelf bepalen of ze enkel online de introductie willen ondergaan of niet", voegt de voorzitter toe. "Als je liever thuis blijft omdat je dat veiliger vindt, kan je de hele introductie online volgen. Daarin willen we met talkshows, Q&A's en spelletjes alles zo interactief mogelijk maken."

Aanmeldingen

Ondanks alles heeft de Eurekaweek over aanmeldingen niet te klagen. Nadat afgelopen jaar een recordaantal studenten meedeed (4250) - met als gevolg dat de hoofdlocatie werd verplaatst van De Doelen naar Ahoy - merkt Van Troostwijk dat ook nu de aantallen hoog liggen.

"Gedeeltelijk komt dat omdat sommige mensen nu niet op vakantie gaan, waardoor zij eerder tijd hebben om hieraan mee te doen", besluit de voorzitter van de Eurekaweek. "Het is voor velen toch ook een stip aan de horizon, denk ik, iets om in deze tijd echt naar uit te kijken."

Voor studenten die nu aan de Erasmus Universiteit studeren is er langzaam ook weer een beetje licht aan de horizon. Enkele faciliteiten gaan half juni langzaam en gefaseerd open voor studenten. "We gaan in de bibliotheek wat plekken maken voor studenten en zijn nu hard aan het kijken wat we nog meer kunnen doen om het volgens de richtlijnen van de overheid weer een beetje open te stellen", legt Imad el Kaka, hoofd persvoorlichting van de Erasmus Universiteit uit.

