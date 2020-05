Rotterdamse powervrouw Irene: 'Liever een stoma dan een kutkarakter'

"Ik voelde mij na de operatie behoorlijk verzwakt en machteloos", vertelt Irene. Ze begon te trainen om aan te sterken. "Daardoor had ik opeens iets gevonden waardoor ik mij beter voelde. Ik kreeg de macht over mijn situatie terug." Irene staat sindsdien volop in het leven en is zelfverzekerd.

Toch vinden veel mensen het lastig om over haar ziekte te praten. "Mensen willen niet altijd naar je problemen luisteren als het over poep gaat. Zelf zit je 'midden in de shit' maar anderen schrikken al bij een beetje shit."

Schaam je niet

De bodybuildster uit Delfshaven hoopt dat jongeren met een stoma zich vaker durven te uiten. "Je hoeft niet de rest van je leven binnen te zitten en je te schamen." De Rotterdamse laat zichzelf ook niet beperken door haar ziekte. Haar stoma is gewoon zichtbaar onder haar fitnesspakje.

Ze heeft zelfs 'stomatasjes' ontworpen in alle mogelijke dessins: van camouflage tot een tijgerprintje. "Dat ziet er stijlvoller en schoner uit. Met het medische materiaal voel je je echt een patiënt."

Toch wordt ze in de kleedkamer van de fitness soms vuil aangekeken vanwege haar stoma. "Laat ze maar gaan, denk ik dan", verzucht Irene. "Liever een stoma dan een kutkarakter."

Irene heeft op haar instagram-pagina 'van shitgirl naar fitgirl' veel actiefoto's staan. Voor gewichtheffen draait ze haar hand niet om. "Ik denk dat zieke mensen vaak de sterkste mensen onder ons zijn. What doesn't kill you makes you stronger."

"Het idee heerst dat een kunstmatige uitgang in de buikwand voor ontlasting alleen iets is voor ouderen. Maar dat is niet zo", legt Irene uit op haar fitnessbankje.

Toch wil Irene benadrukken dat er grenzen zijn aan haar zelfverzekerdheid. "Als ik in de metro een ongelukje krijg en alles zit onder de stront, dan schaam ik mij ook. Dan kan ik door de grond zakken. Gelukkig is dat nog nooit gebeurd, maar je bent er hartstikke bang voor."

Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Irene is een van de honderden Crohn-patiënten in onze regio die vandaag in het zonnetje worden gezet tijdens de wereldwijde IBD-dag. De dag voor patiënten met chronische darmontsteking. Overal in de regio zijn er acties. Op het Erasmus MC is 's avonds een lasershow te zien, de Erasmusbrug staat in de paarse schijnwerpers en ook het Maasstad, Albert Schweitzer en Ikazia ziekenhuis worden verlicht.

Westerbeek is blij met de dag. "Als mensen niet weten wat het is, moet je het constant uitleggen. Hopelijk wordt het dan ooit een gemakkelijker onderwerp."