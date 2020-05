Schiedamse Rotary schenkt 165 warme maaltijden aan 'Schieham'

Hij was onder valse voorwendselen naar Schiedam gelokt: Rob Richters, initiatiefnemer van de sociale wijkrestaurants Hotspot Hutspot met al twee vestigingen in Rotterdam. Aan de Kloosterplaats in het centrum van Schiedam opent hij komende zomer zijn derde toko in de regio: Hotspot Hutspot 'Schieham'.

'Nee, je verstaat het goed", lacht Rob Richters. "Het is echt Schieham. Er moet eten in de namen zitten net als bij 'Krootwijk' (in Crooswijk) en 'Lomba' (in Lombardijen). Rob is net aangekomen bij zijn nieuwste vestiging in Schiedam. Daar wordt een oude gymzaal omgetoverd tot sociale eettent. "Lekker eten voor iedereen is ons motto, voor mensen zonder geld maar ook voor mensen met geld", legt hij uit. "Ook hier in Schiedam is daar behoefte aan. Restaurantwaardige gerechten uit serveren voor iedereen en betaalbaar."

Cheque

Rotary Club Schiedam de Veste had Bob naar Schiedam gelokt. Eenmaal aangekomen bij het restaurant in de steigers, kreeg hij een cheque overhandigd waarmee 165 uitgestelde diners werden geschonken. Manja van de Plasse van de Rotary Club beseft dat het gebaar bescheiden is. "Misschien dat de aandacht hiervoor nu mensen motiveert om uitgestelde maaltijden via de website van crisiscatering te doneren. Ik ga hier ook zeker met mijn pubers een keer eten, want dan zien ze dat dit soort mogelijkheden van ondernemen er ook zijn."

"Bijna sprakeloos", sprak Rob Richters nadat hij de cheque in ontvangt had genomen. "Superfijn ook dat de verbinding met Schiedam er nu al is. Dit is echt heel waardevol. Het is echt nodig, want wij zien de problemen groter worden. Wij willen dat er geen Rotterdammers of Schiedammers zonder warme maaltijd hoeven te zitten en brengen die dan ook in deze tijd thuis waarin alles anders dan anders is."

Brood bakken

Onderdeel van Robs missie is ook mensen aan het werk helpen 'die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt'. "We laten zien dat werken leuk is. Er was bijvoorbeeld iemand die geen werk had. Geen doelen in zijn leven. Die ontdekte bij ons dat brood bakken leuk is, dus starten we hier in Schiedam ook een eigen bakkerij op deze plek, met een opleiding. Zo doen we dat."

Onduidelijk is nog wanneer 'Schieham' echt open gaat. "In juni is de verbouwing klaar, half juli de elektra en dan kijken we door alle corona-toestanden momenteel van week tot week wanneer we starten. Er moeten iedere dag mensen eten en dat gaan we regelen", besluit de baas van Hotspot Hutspot Schieham aan de Kloosterplaats dat Schiedammers beter kennen als 'Het gat van Bolmers' aan het Broersvest.