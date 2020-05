Vader en zoon Spijkenisse gepakt voor drugshandel

Een vader (59) en zoon (30) uit Spijkenisse zijn door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. In hun bedrijfshal in Barendrecht werden 400 duizend xtc-pillen gevonden. Ze blijven, besloot de rechtbank onlangs, drie maanden in hechtenis.

De twee kwamen in beeld in een vervolgonderzoek naar drugshandel via het darkweb, dat is het gedeelte van internet waar gewone zoekmachines geen toegang toe hebben. In samenwerking met de Duitse justitie werden in februari allereerst twee mannen uit Voorburg en Pijnacker aangehouden.

De man uit Pijnacker, die de pakketjes in Duitsland op de post deed, werd voor zijn aanhouding een tijdje gevolgd. In die periode bracht hij geregeld bezoekjes aan een 33-jarige man uit Rotterdam. Die wordt ervan verdacht de drugs te leveren aan de man uit Pijnacker.

De Rotterdammer kwam ook geregeld bij het bedrijf in Barendrecht. Toen de politie de bedrijfshal binnenviel bleek recent op grote schaal drugs te zijn gemaakt. Het bedrijf vervaardigde ketels voor de productie van drugs. Dat was, naast de xtc-pillen, voldoende om de eigenaren uit Spijkenisse aan te houden.