Steeds meer mensen welkom in coronateststraat Rotterdam

De parkeergarage bij Topsportcentrum Rotterdam is al sinds 6 april in gebruik als coronateststraat. Daar worden wekelijks honderden testen afgenomen bij zorgmedewerkers met milde klachten. Sinds enige tijd is het ook voor andere doelgroepen mogelijk om zich te laten testen op het coronavirus.

"Op een gegeven moment kwamen daar medewerkers van kinderdagverblijven en scholen bij, maar ook bijvoorbeeld jeugdtrainers", zegt Timo Boelsums van de GGD. "Inmiddels kunnen ook mantelzorgers met milde klachten naar de drive-in locatie komen. Deze groepen zullen steeds verder worden uitgebreid, totdat we in juni iedereen kunnen testen die klachten heeft die passen bij het coronavirus."

Mensen die getest willen worden en binnen een van de doelgroepen vallen, rijden met hun auto naar een van de drie teststraten bij het Topsportcentrum. De autodeur gaat open en een onderzoekers neemt slijm uit de neus en keel af.



Marja Zwijnenberg-Van Willigen werkt in de huishoudelijke zorg bij ouderen en valt daarmee sinds kort in de doelgroep die zich kan laten testen. "Ik heb met ouderen te maken en vind het heel fijn dat ik nu getest kan worden. Dat hadden ze wat mij betreft veel eerder moeten doen."

Door de verruiming van de doelgroepen verwacht de GGD een grote toenamen van het aantal testen. Zeker als ze vanaf juni iedereen hiertoe de mogelijkheid willen bieden. "We kunnen ruim honderd personen per teststraat aan", gaat Boelsums verder. "Op deze locatie hebben we er nu drie, maar we zijn bezig met het inrichten van meer teststraten." Die komen onder meer in Rotterdam-Noord, maar ook op andere plekken in de regio.

Na een test in de speciale teststraat, volgt binnen drie dagen de uitslag. Die wordt telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij een positieve test, worden vervolgens de nauwe contacten van die persoon in kaart gebracht. "Zij worden dan op de hoogte gesteld dat zij risico hebben gelopen en dat zij zich bij klachten ook moeten laten testen."

Marja heeft zich in ieder geval al laten testen. Nu is het slechts een kwestie van wachten op de uitslag.

Lees meer