Maassluissedijk Vlaardingen dicht na ongelukje met vrachtauto aannemer

De Maassluissedijk in Vlaardingen is sinds dinsdagmiddag 15:30 uur in beide richtingen afgesloten. De buizen die boven de weg hangen zijn aangereden door een kiepauto van de aannemer en staan scheef. De gemeente Maassluis verwacht dat de herstelwerkzaamheden nog tot 20:30 uur zullen duren.