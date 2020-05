Tips & tricks over het acteervak van duizendpoot Uriah Arnhem

Ik ben blij als ik één ding goed kan, maar jij doet zoveel tegelijk. Waarom doe je dat zo? Zou jij het anderen ook aanraden om zo veelzijdig te zijn en heb je advies?

"Ik zie het niet als veel dingen tegelijk doen. Het zit allemaal in het verlengde van elkaar. Ik heb met mijn compagnons nagedacht over onze doelen als ondernemers. En één van de doelen is: altijd leuke dingen doen. Alles wat ik doe vind ik leuk en daar ga ik de volle honderd procent voor." Benieuwd naar de rest van zijn antwoord? Bekijk de video hieronder!

Ik merk dat veel mensen dat wat ik zeg, grappig vinden. Is het leuk als mensen om je lachen? Moet ik er nu mijn werk van maken?

"Het is altijd leuk als mensen moeten lachen om wat je zegt. De eerste keer was op het jeugdtheater. Toen dacht ik: Daar moet ik iets mee. Wat ik mee wil geven is dat het super hard werken is. Er zitten allerlei technieken, timing en gevoel achter." In de video geeft Uriah meer advies.

Ik wil net als jij acteren, maar heb geen idee waar ik moet beginnen. Hoe kwam jij als acteur in films, series en reclames terecht? En was dat spannend?

"Dat was spannend. Ik wilde dat graag doen. Je wil graag acteren, maar je weet niet waar je moet beginnen. Begin bij jezelf. Acteren is een vak, maar je moet wel bepaalde skills ontwikkelen. Ga naar een toneelschool of volg filmcursussen." Ook acteerambities? Check dan hieronder meer tips van Uriah.

De komende weken geven meer regionale sterren van ons Rijnmond Dreamteam op onze website tips om een nieuwe vaardigheid te leren of om nóg beter te worden in wat je al doet. Al eerder gaf Ferry Corsten DJ-tips en leerde je van Thomas Verhaar hoe je een goede voetballer wordt.