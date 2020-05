Spoedonderhoud aan wissels Kijfhoek, rangeren ligt stil

ProRail liet de wissels eind april inspecteren met een speciale meettrein. Die inspecties waren nodig vanwege een nieuw onderhoudscontract, waarin strengere eisen aan de wissels worden gesteld dan voorheen.

Uit die analyse is gebleken dat negentien wissels afwijkingen vertonen. Zeven daarvan zijn door ProRail inmiddels buiten gebruik gesteld. De overige twaalf worden dinsdag verder gecontroleerd of onderhouden.

Het is niet bekend wanneer het rangeren weer in gang kan worden gezet. Kijfhoek wordt vaker geplaagd door problemen. Zo lag het werk daar begin april ook al een paar dagen stil doordat de heuvelinstallatie kapot was. Hans-Willem Vroon van belangenorganisatie Railgood noemde Kijfhoek toen "een gebed zonder einde".



Kijfhoek is het beginpunt van het A15-tracé van de Betuweroute. Jaarlijks passeren en vertrekken hier tienduizenden goederentreinen naar plekken in Nederland en andere landen in Europa. Het is het grootste goederenemplacement van Nederland.