Rioolwater uit Maassluis tijdelijk geloosd op Nieuwe Waterweg

Het rioolwater uit Maassluis wordt noodgedwongen tijdelijk geloosd op de Nieuwe Waterweg. Dat zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. Aanleiding daarvoor is een breuk in een persleiding, waardoor dit afvalwater nu niet naar de zuiveringsinstallatie in Vlaardingen gepompt kan worden.

De breuk in de leiding werd maandagmiddag ontdekt ter hoogte van het uitkijkpunt van de Blankenbergtunnel in Vlaardingen. Het rioolwater was door de breuk over het fietspad op de Maassluissedijk gestroomd.



Het lek wordt momenteel gerepareerd, maar het rioolwater kan daardoor tijdelijk niet via de leiding naar de zuiveringsinstallatie worden afgevoerd. Daarom worden vrachtwagens ingezet.

Ook is het Hoogheemraadschap genoodzaakt om een deel van het rioolwater te lozen op de Nieuwe Waterweg. Dat gebeurt bij gemaal De Zaaijer en vanaf het rioolgemaal aan de Merellaan in Maassluis, in overeenstemming met Rijkswaterstaat.