Basisscholen vanaf 8 juni volledig open, 'maar hoe zit dat met het afscheid van groep 8?'

Het basisschoolonderwijs gaat per 8 juni weer volledig open. Sinds vorige week volgen de leerlingen al gedeeltelijk onderwijs in de klas, maar dat wordt dus uitgebreid. "Ik vind dat die volledige opening wel snel volgt op de opening met halve klassen", zegt Harry Reitsma, directeur van OBS De Pijler op de Kop van Zuid in Rotterdam.

Premier Rutte maakte de volledige heropening van de basisscholen dinsdagavond bekend in een persconferentie. "Tenzij de komende weken uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord zou zijn", voegde hij daaraan toe.

Reitsma ervaart de coronacrisis als vreselijk. "Met die afstandsmaatregelen, het onderwijs via internet, de oudergesprekken op afstand...". Hij heeft een dubbel gevoel over de heropening van de scholen. "Het volgt snel op elkaar. Maar hoe eerder we naar het normaal gaan, hoe beter het is."

Eindmusical

Een belangrijk aspect wat hij in deze tijd mist, is sociaal contact. "Ouders worden geweerd uit de school en er mag maar weinig. Maar ik vind dat bepaalde evenementen binnen de school op een goede manier moeten worden afgerond."

Hij doelt daarmee vooral op de eindmusical van groep 8, op vele scholen een traditie. "In de persconferentie heb ik dat gemist: hoe gaat het daarmee? Er mogen maximaal dertig mensen in een café of in een theaterzaal, maar over school hebben we dat eigenlijk niet gehoord. En voor het afscheid van groep 8 is dat wel essentieel."

De directeur is zelf aan het meten geslagen in een van de lokalen van de school. "Op anderhalve meter afstand zouden we daar vijftig man kwijt kunnen, voor elk kind twee ouders. Maar ik weet even niet hoe dat verder gaat."

Middelbare scholen

Het middelbaar onderwijs mag vanaf 2 juni weer open. Met de inachtneming van de anderhalvemeterregel kunnen dan alleen nog niet alle leerlingen tegelijk naar school.

"De scholen gaan nu aan de slag om zoveel mogelijk tot werkbare roosters te komen", zegt Rutte. "Het is de bedoeling dat álle leerlingen fysiek onderwijs krijgen. Dus niet alleen een mentoruur of een toets die wordt afgenomen."

Leerlingen moeten lopend of met de fiets komen, zodat het openbaar vervoer beschikbaar blijft voor noodzakelijke reizen. "Voor middelbare scholieren die ver weg wonen, wordt door school speciaal vervoer geregeld."

Erasmus Universiteit

Hogescholen en universiteiten gaan naar verwachting vanaf 15 juni weer deels open, onder meer voor praktijklessen en de afname van toetsen. "Dat moet dan zo georganiseerd worden, dat studenten niet in de spits hoeven te reizen", zegt Rutte.

De colleges op de Erasmus Universiteit Rotterdam worden tot het einde van het collegejaar online gegeven, laat woordvoerder Rateb Abawi weten.

"Alleen voor bepaalde groepen geldt dat ze op de campus contact kunnen hebben met docenten. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen om de campus langzaamaan weer open te stellen. Dan hopen we in het nieuwe academische jaar meer colleges op de campus te kunnen geven."

