Culturele sector legt de rode loper uit: 'We hebben honger naar publiek'

Culturele instellingen zoals bioscopen en theaters mogen zoals verwacht op 1 juni hun deuren weer openen. Een maximum van dertig mensen in het publiek is vanaf dan toegestaan.

Premier Rutte heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt in een persconferentie. In eerste instantie gold het aantal van dertig mensen inclusief personeel, maar daar komt de minister-president op terug.

Bezoekers moeten wel anderhalve meter afstand houden en ze moeten van tevoren kaartjes hebben gekocht. De culturele instelling moet bovendien een 'checkgesprek' hebben gevoerd met de bezoeker, waarin gevraagd wordt naar gezondheidsklachten.

LantarenVenster

“De rode loper gaat uit! We gaan het leven weer vieren”, zegt een blije Pepijn Kuijper van LantarenVenster. De directeur van het film- en muziektheater op Rotterdam-Zuid heeft zin om weer te beginnen met ondernemen.

LantarenVenster moet zich aan drie verschillende protocollen houden: die voor de bioscoop, de concertzaal en voor de horeca. “We hebben een terras en kijken nu of we ons restaurant tijdelijk fysiek kunnen afscheiden van de rest van het gebouw", zegt Kuijper.

De zes filmzalen gaan draaien met dertig man per voorstelling. Kuijper: "en de concertzaal zijn we aan ombouwen tot een jazzclub met tafeltjes in New York-stijl”.

Theater Het Kruispunt

Irene Pronk van Theater Het Kruispunt in Barendrecht is vooral teleurgesteld dat ze niet meer eigen verantwoording mag nemen. “We weten nu dat we ons personeel en onze vrijwilligers niet mee hoeven te rekenen. Maar voor de rest blijft het niet rendabel voor ons, van vijfhonderd naar dertig man publiek in een zaal."

Pronk: "Maar het is een begin en we hebben honger naar publiek!” Het Kruispunt is ook een filmhuis en daar beginnen ze mee op 1 juni.

De Kunsthal

Het maximum van dertig mensen geldt niet voor musea. Daar is het aantal toegestane bezoekers afhankelijk van de grootte van het gebouw. De Rotterdamse Kunsthal is blij met dit nieuws. Sabine Parmentier: “We staan te popelen! Ook al zijn het maar een paar honderd bezoekers in plaats van een paar duizend: het is een begin.”

De Kunsthal gaat vanaf maandag 25 mei beginnen met de online ticketverkoop. “Het gaat om de begintijd waar je dan voor kiest. Elk kwartier start er een groepje mensen. Ze hoeven niet binnen een uur het museum weer uit te zijn", zegt Parmentier.

