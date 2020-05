'Hartkloppingen zijn in het algemeen onschuldig'

Iedereen voelt zijn of haar hart wel eens erger kloppen dan normaal gesproken, maar is dat erg?Volgens huisarts en Rijnmondexpert Jeanette Caljouw uit Ridderkerk zijn hartkloppingen in het algemeen meestal onschuldig.

"Het meest voorkomende is dat het hart wel eens overslaat: dus een extra slag maakt. Dat voelt voor mensen als een bonk in de keel", vertelt Caljouw over hartkloppingen. "Die overslagen komen vaak voor in rust. Alle cellen in ons hart kunnen zelf ook een hartslag maken. Als er een stukje hart dat doet, terwijl er al een slag is geweest, dan is dat net niet handig. Dan voel je dat als een extra slag of de pauze die daarna komt."

Vaak als je een spannende dag hebt gehad of koffie hebt gedronken, komt die 'extra hartslag' voor, vertelt Caljouw. "Het bonken komt vaak van spanning. Als je meer adrenaline aanmaakt, dan gaat je hart krachtiger kloppen", zegt de huisarts uit Ridderkerk.

Overslagen van het hart zijn geen probleem wanneer die in alle rust gebeuren, zegt Caljauw. "Er zijn natuurlijk veel andere oorzaken waardoor je hart van slag kan zijn. Als je hart heel snel en onregelmatig gaat, dan moet je wel de dokter bellen wat het kan zijn."

Caljauw vertelt dat de meeste hartritmestoornissen niet levensbedreigend zijn. "Maar je wordt snel moe wanneer je hart heel snel gaat."

De echte levensbedreigende hartritmestoornissen komen het meest voor bij mensen die familieleden hebben die daar acuut aan zijn overleden. "Dat is een heel klein percentage van alle mensen met hartkloppingen."