Corona-rapsodie van Rotterdam-Zuid: 'Home Sweet Home'

'Home Sweet Home' is niet alleen de titel maar ook de realiteit geworden voor een bijzonder project van de Rotterdamse Operadagen. Wat een groot stadsfeest op Zuid had moeten zijn, is door de coronacrisis nu letterlijk bij iedereen thuis opgenomen.

Meer dan honderd Rotterdamse (amateur)artiesten en professionele operazangeressen werkten mee aan een spektakel over tradities en mythes. "Je zou een soort route volgen van muziek en beleving, met als middelpunt het Afrikaanderplein", zeggen de Rotterdammers Keimpe de Jong en Rajiv Bhagwanbal, creatief leiders van Home Sweet Home.

Rapsodie van Rotterdam-Zuid

"Door corona en het verplichte thuiszitten kreeg de titel opeens een heel andere betekenis", zucht Keimpe de Jong. "Het is uiteindelijk een soort rapsodie geworden van Rotterdam-Zuid. We hebben alles samen gebracht".

Er is aan de deelnemers gevraagd om iets thuis op te nemen. Bhagwanbal: "We hebben aan onze community gevraagd dingen aan te dragen die zij meemaakten, terwijl ze in lockdown zaten. Is je huis een gevangenis geworden, of juist een warme plek, of het centrum van de wereld?"

"En daar zijn hele mooi en maffe dingen uit ontstaan", zegt De Jong. Nieuwsgierig geworden? Home Sweet Home wordt vanaf 21 mei tot en met 30 mei in zes delen uitgezonden door OPEN Rotterdam en op de site van de Operadagen.