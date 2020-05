Horeca niet voor Pinksteren open: 'Minachting voor alle horecaondernemers in het land'

Horecaondernemer Herman Hell over de coronamaatregelen voor de horeca

Herman Hell, horecaondernemer in Rotterdam

Vanaf 1 juni kunnen we in beperkte mate weer genieten van een hapje en een drankje op het terras of in een restaurant, zo blijkt uit de persconferentie van premier Rutte dinsdagavond. "Niet verrassend", zegt de Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell. "Maar ik had stiekem wel gehoopt op iets meer rek."

Premier Rutte heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat vanaf 1 juni weer een maximum van dertig gasten is toegestaan in horecagelegenheden, exclusief personeel. Op terrassen geldt dat maximum niet. Wel moet iedereen aan tafel zitten en anderhalve meter afstand houden van elkaar, tenzij mensen uit hetzelfde huishouden komen. Dan geldt de afstandsregel niet.

Bezoekers moeten vooraf reserveren, Ook moet via een 'checkgesprek' tussen ondernemer en klant worden ingeschat of een bezoek risico's oplevert.

Horecahart blij, ondernemershart niet

"Het is leuk dat we nu weer kunnen beginnen, mijn horecahart is blij", zegt Hell dinsdagavond. "Maar als ondernemer schiet ik hier niets mee op."

De Rotterdammer, met onder meer een horecazaak op de Witte de Withstraat, had gehoopt op een heropening voor Pinksteren. "Wat ik begreep is dat dat vanuit het oogpunt van de volksgezondheid had gekund. Maar de veiligheidsregio's en de burgemeesters wilden het niet, omdat het niet goed gehandhaafd zou kunnen worden."

Onbegrijpelijk, vindt Hell. "Ik vraag me dan echt af wat je in godsnaam de afgelopen drie maanden hebt gedaan als je de handhaving nu nog moet gaan regelen. Dat vind ik eigenlijk een schande. Als je om volksgezondheidsredenen moet dichtblijven, heb ik daar alle begrip voor. Maar als je open kan en dat om organisatorische reden niet mag, vind ik dat een minachting voor alle horecaondernemers in het land."

Hij noemt het in ieder geval fijn weer aan de slag te mogen. "Maar een groot feest wordt het niet, want er mogen maar dertig mensen binnen. Het wordt een klein, zittend feestje."

Lees meer