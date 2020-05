Deel bemanning containerschip blijkt besmet met coronavirus

Een deel van de bemanningsleden van het containerschip Lexa Maersk, dat momenteel in de Europahaven op de Maasvlakte ligt, blijkt besmet met het coronavirus. Dat hebben tests in het Erasmus MC dinsdag uitgewezen.

Het schip legde maandagochtend aan bij APM Terminal Rotterdam op de Maasvlakte, met vermoedelijk vijf besmette bemanningsleden: de kapitein en vier personeelsleden. Zij zijn maandag getest. Een dag later blijkt een deel van hen inderdaad besmet te zijn. Het is niet duidelijk om hoeveel personen het precies gaat.

Volgens APMTR zijn hun ziekteverschijnselen gering tot zeer gering. De gehele bemanning blijft voorlopig aan boord. "Maersk en de betrokken autoriteiten zijn in overleg om de vervolgstappen te bepalen."

Aan boord van het schip waren containers met gekoeld fruit. Dit moest daarom snel gelost worden. Maar over dat lossen was ongerustheid onder het personeel van APM vanwege het virus. "Die kunnen we ons voorstellen", zei een woordvoerder van APM eerder. "Wie niet wil meewerken aan het lossen van het schip, kan dit melden. We nemen de maximale maatregelen om gezondheidsrisico's uit te sluiten."

Tweede 'coronaschip'

De Lexa Maersk is het tweede schip met coronabesmettingen aan boord dat in Rotterdam aanlegt. Eerder legde het offshoreschip Saipem FDS aan in de Waalhaven, na twee weken in Schiedam te hebben gelegen. De scheepsarts werd dood aangetroffen in zijn hut. De bemanning werd in quarantaine geplaatst.



Lees meer