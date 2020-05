Het weer van vandaag: Perioden met zon

Vandaag zijn er perioden met zon en ontstaan landinwaarts ook stapelwolken en blijft het droog. Het wordt 23 graden, alleen aan zee is het met 20 graden wat minder warm. De noordenwind waait zwak en aan zee hooguit matig, windkracht 2 of 3.

Vanavond en vannacht is het helder en rustig. Het koelt af naar 11 tot 13 graden.

Hemelvaartsdag verloopt vrij zonnig met velden met hoge sluierbewolking en blijft het de hele dag droog. Het wordt zomers warm met maxima tussen 25 graden aan zee en 27 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke veranderlijke wind.

Vooruitzichten

Vrijdag meer bewolking en in de loop van de dag kans op lichte regen of een bui. In de middag wordt het nog wel 23 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt en vrijwel droog. Het wordt 's middags 18 graden.

Op zondag en maandag is er veel zon en wordt het opnieuw warmer. Maandag loopt de temperatuur op naar 19 tot 23 graden.