Senegalees rijdt eigen Dakar Rally over A16 en crasht

De politie heeft woensdagmorgen de handen vol gehad aan een man uit Senegal en zijn kornuit. De man reed met grote snelheid van maximaal 250 kilometer per uur over de A16, beging tal van overtredingen en crashte uiteindelijk bij het Stadhoudersplein in Rotterdam.

"Ik had mijn balkondeur openstaan", zegt een ooggetuige. "Ik hoorde plotseling gierende banden en daarna een enorme klap. De auto is als het ware gelanceerd. Hij heeft vermoedelijk een stuk wegafscheiding geraakt, is over een hek gevlogen, op het gras terecht gekomen en tegen een boom geknald."

De achtervolging begon op de A16 richting Rotterdam toen de Audi RS3 met een Pools kenteken opviel door de snelheid. Bij de Van Brienenoordbrug haalde de bestuurder auto's rechts in en reed ook kriskras over de rijksweg.

De wagen nam uiteindelijk de afslag Rotterdam-Centrum en crashte dus uiteindelijk bij het Stadhoudersplein. Eén van de twee personen zat nog in de auto. De andere inzittende was weggelopen en had zich in de buurt onder een andere auto verstopt. Van één van de inzittenden zijn de personalia bekend. Het gaat om een 27-jarige man uit Dakar in Senegal.

In de auto vond de politie 6 duizend euro in een enveloppe en enkele telefoons. De mannen worden onder meer verdacht van gevaarlijk rijgedrag, verlaten plaats ongeval en witwassen.