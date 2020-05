Voortgezet onderwijs op anderhalve meter: 'we hebben zelfs de bouwtekeningen erbij moeten pakken'

Het nieuws dat de scholen in het voortgezet onderwijs op 2 juni weer van start gaan kwam niet als een verrassing, maar de manier waarop dat moet gaan gebeuren, zal menig schooldirecteur nog wat hoofdbrekens bezorgen. Want les geven op anderhalve meter afstand: hoe doe je dat?

Pascal Scholtius, directeur van het Comenius College in Rotterdam en omgeving, laat zien hoe hard wordt gewerkt in de school om onderwijs via de 'nieuwe normaal' mogelijk te maken. "We hebben zelfs de bouwtekeningen erbij gepakt", zegt Scholtius. "Zelfs onze nooduitgangen worden straks gebruikt om éénrichtingsverkeer in het gebouw mogelijk te maken."

Centraal in het schoolgebouw is de plek waar leerlingen kunnen zien waar ze moeten zijn. "Het wordt door sommigen hier al 'Rotterdam-Zestienhoven' genoemd", lacht Scholtius. "Leerlingen komen binnen, kijken naar de borden en gaan dan naar de lokalen. Klas in, klas uit."

Die klaslokalen komen er ook behoorlijk anders uit te zien. Want om anderhalve meter afstand te realiseren, komen er lessen voor negen leerlingen. "Dat is wel even anders dan lessen voor dertig scholieren", glimlacht Scholtius. "In totaal zitten hier 1380 leerlingen op school. Maar als we op 3 juni van start gaan kunnen we 300 scholieren per dag ontvangen."

Mixvorm

En waar ga je die schooldagen mee vullen? "We gaan voor een mixvorm", legt Scholtius uit. "Het gaat om huiswerkbegeleiding, flexlessen met extra stof voor de verdieping en lichamelijke oefening. Veel leerlingen hebben hun klasgenoten natuurlijk lange tijd niet gezien, dus we willen ook starten met contact met elkaar. Onze sportvelden zijn open en gym is natuurlijk echt een vak dat daarvoor geschikt is."

Premier Rutte liet bij de persconferentie van dinsdag weten dat scholen ook écht les moeten gaan geven en niet moeten vervallen in wat mentorbijeenkomsten en toetsmomenten.

"Ik kan me voorstellen dat Rutte zich zorgen maakt om bepaalde gebieden in ons land waar de leerlingen echt achterstand hebben opgelopen", gaat Scholtius verder. "Maar de regie moet toch echt bij de scholen liggen. Die lessen komen er. En die bepaalde 'toetsjes', waar Rutte het over had, die moeten we toch ook echt afnemen. Dat zijn we ook verplicht."

Blij

Scholtius is blij dat hij binnenkort 'zijn' leerlingen weer kan zien in het Comenius College. "En dat zal in fases zijn", realiseert hij zich. "Vanaf 3 juni, want we beginnen een dag later, komen de eerste 300 leerlingen langs. We zien die eerste periode dan ook als een herstelfase."

Hoe het onderwijs er in de toekomst op de iets langere termijn eruit gaat zien is nog niet duidelijk. "Na de zomervakantie komt er waarschijnlijk een hybride rooster", legt Scholtius uit. "Met tachtig procent les op school en twintig procent online."