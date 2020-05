Plan: 400 woningen op hoeken van stadion Excelsior

"We hebben er nooit een geheim van gemaakt in onze ambitie dat we graag structureel in de eredivisie willen spelen. Gezien de huidige faciliteiten zitten we nu aan het maximaal haalbare wat betreft inkomsten en dus moeten we naar alternatieven kijken", legt Ferry de Haan, algemeen directeur van Excelsior uit.

"We hebben naar het gebied en stadionontwikkeling gekeken en of er een stuk vastgoed aan het stadion kan worden gekoppeld, waar niet voetbal gerelateerde inkomsten uit voort kunnen vloeien. Daar hebben we een plan op gemaakt dat we bij de gemeente hebben ingediend", aldus De Haan.

Coronacrisis

Excelsior wil op termijn de capaciteit verhogen van 4400 naar 6500 toeschouwers. De club werkt al sinds 2018 aan het uitbreidingsplan, maar toen speelde Excelsior nog in de eredivisie en was er geen coronavirus.

Excelsior groeide tijdens het verblijf in de eredivisie inderdaad uit haar jasje, maar de vraag is of de club nu het niet meer in de eredivisie speelt nog altijd die uitbreiding nodig heeft, Is het vanwege de crisis niet verstandiger is om met de plannen te wachten?

"Dit plan was al van ver voor de coronacrisis. Natuurlijk is dit een hele vervelende tijd, maar we zullen hoe dan ook wel naar de toekomst moeten kijken. Door de huidige tijd zal er misschien wat vertraging zijn wat betreft de uitvoering. Eigenlijk wilden we in 2021 misschien al beginnen met de verbouwing, maar vanwege de crisis beseffen we ook wel dat het langer gaat duren", zegt de voormalig speler van Excelsior en Feyenoord.

Feyenoord City

De Haan kan nog niet zeggen hoeveel geld er met het hele project is gemoeid. In de regio hebben FC Dordrecht en Feyenoord ook al zeer lang serieuze stadionplannen, maar daar is nog steeds niets van terecht gekomen. Bij FC Dordrecht is een nieuw stadion definitief van de baan en de komst van Feyenoord City is al jaren onzeker.

De Haan denkt dat dit plan wel snel kans van slagen maakt. "De geluiden om ons heen met de partijen met wie we hebben gesproken zijn enthousiast. Dat was bij de plannen van die clubs misschien ook wel, maar misschien is wel het verschil dat wij vanaf dag een al met de gemeente zijn opgetrokken. Het past ook in het beleid van wonen dat de gemeente heeft uitgestippeld in deze wijk. Het is een win-win situatie", zegt De Haan tegen Rijnmond.

Vervolgtraject

De ontwikkeling en het vervolgtraject zijn verder afhankelijk van de investeringsbereidheid en initiatieven van marktpartijen en financiers waarmee er verkennende gesprekken zijn gevoerd.

De Haan: "Wij ontvangen daar gelukkig nog steeds positieve signalen over. In de komende periode starten we met een intensief traject, waarbij onder meer een gedetailleerder programma van eisen en schetsontwerpen worden gemaakt. De doorlooptijd van de gehele ontwikkeling is afhankelijk van verschillende factoren, zal fasegewijs plaatsvinden en een aantal jaar gaan duren", aldus De Haan.

Wethouder Bas Kurvers zegt in een reactie: "We willen investeren in een evenwichtig woningaanbod in de stad, met een gezonde leefomgeving. Er is veel behoefte aan studentenwoningen en woningen voor kleinere huishoudens in het middensegment. Die behoefte neemt in de toekomst alleen maar toe. De verandering van een gewoon sportcomplex naar een multifunctioneel complex, speelt hier goed op in. Sporten, recreëren, wonen, werken en gezondheid gaan hier straks samen. Verder krijgen we met dit plan een veel sterkere oostelijke stadsentree.”