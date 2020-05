'Houd minimaal één gorilla afstand'; Blijdorp ontvangt eerste bezoekers sinds maanden

Eindelijk. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is weer open. Om 10:00 uur werd de dierentuin geopend door burgemeester Aboutaleb. De eerste bezoekers stonden al voor openingstijd te trappelen om naar binnen te gaan.

"Heerlijk. Heel fijn om eindelijk weer naar Blijdorp te kunnen", zeggen Laurens en Bianca. Zij hebben een jaarkaart en gaan als één van de eersten naar binnen, samen met hun twee kinderen en de bolderkar. "Wat we er van vinden? Dat we weer een uitje hebben met de kinderen; het normale leven, de gezelligheid."

Toch zal het wel even wennen worden, want de dierentuin heeft de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Zo mogen er per dag maximaal tweeduizend mensen naar binnen. Zij moeten allemaal van tevoren een tijdslot reserveren, zodat niet iedereen tegelijk komt.

Ook in Blijdorp is de anderhalve meter cruciaal; of zoals ze het in de dierentuin noemen: een gorilla-lengte afstand.

Waar de familie het meest naar uitkijkt? "Dat het lekker rustig zal zijn, zonder duwen bij de dieren." Waar ze in ieder geval gaan stoppen: "De giraffen!", roept hun kleintje Lucas.