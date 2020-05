Rotterdam: 'Terrassen mogen groter na heropening'

De Rotterdamse horeca krijgt bij de heropening de mogelijkheid om grotere terrassen te krijgen. "We gaan in gesprek met elk café en maatwerk leveren om te kijken of er een groter terras mogelijk is", heeft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gezegd op Radio Rijnmond.

"Als je bijvoorbeeld als café aan de linker- en de rechterkant ruimte hebt, dan moet dat nu mogelijk zijn. Als er bijvoorbeeld een winkel zit, die er geen problemen mee heeft", legt Aboutaleb uit. "Daar gaan we maatwerk toepassen. Ook moet het mogelijk zijn dat er vlonders komen op parkeerplekken, om het allemaal wat groter te maken."

Aboutaleb voegt daar aan toe dat de vergunning niet wordt aangepast. "Dat zorgt er ook voor dat horecaondernemers geen leges hoeven te betalen".

Ook staat de burgemeester open voor ondernemers die bijvoorbeeld met een koffiekar in congrescentrum of op een festival staan. "Als zij bijvoorbeeld op een plein in het centrum willen staan nu, dan kunnen we daar ook over in gesprek."

Voorzichtig

De horeca mag open tijdens het Pinksterweekeinde, vanaf maandag 1 juni (12:00 uur). Zelf was hij voorstander van een eerdere opening, zodat de horeca ook al tijdens dat lange weekeinde omzet kon draaien. Maar op de vergadering van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio, waar Aboutaleb plaatsneemt als voorzitter van Rotterdam-Rijnmond, was hij zwaar in de minderheid.

Aboutaleb: "De meeste collega's waren het niet met me eens. Het is natuurlijk ook zo dat elke versoepeling van de maatregelen ervoor zorgen dat er meer besmettingen kunnen komen. Dat merk je natuurlijk pas twee weken later. Je moet echt oppassen met de opeenstapeling van versoepelingen."