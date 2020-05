De zaak in de Noordmolenstraat.

Sporthuis Pim Doesburg met vestigingen in Rotterdam en Lansingerland is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bekendgemaakt.

Pim Doesburg, de nu 76-jarige oud-doelman van Sparta en PSV, begon de eerste sportzaak. Later zetten zijn zoons Pim jr en Danny de winkels voort.

De sportwinkels zaten in het Alexandrium, op de Noordmolenstraat, op de Oude Binnenweg in Rotterdam en aan de Kerkstraat in Berkel en Rodenrijs.

De benoemde curator is in overleg met de eigenaren.