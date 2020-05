Rotterdammers maken coronaboek voor kinderen

Hoe leg je aan kleine kinderen uit wat het coronavirus is? En dat je anderhalve meter afstand moet houden. En nog belangrijker: hoe maak je duidelijk dat je zoontje of dochter even niet bij opa en oma op bezoek kan. Rotterdammer Jeroen van As en Carla Sluyter maakten daarom een boek waarin de corona-uitbraak aan peuters en kleuters wordt uitgelegd.

"Het idee kwam toen de buurjongen van Carla, Bobbie van drie jaar oud, het maar niet snapte dat hij niet bij opa langs mocht komen", vertelt Van As. "En wat die ouders ook probeerden om het uit te leggen, Bobby wilde het maar niet begrijpen. En daardoor werd hij uiteindelijk boos. En toen dachten we: 'misschien kunnen we het met een boekje beter uitleggen'."

Verpleegsterhaai

En op die manier is 'Ik vind corona stom' ontstaan. Het boekje is een fabel, met dieren in de hoofdrol. "Er komen kikkers in voor en verpleegsterhaaien komen de boel redden", legt Van As uit. "En uiteraard loopt het verhaal goed af."

In het boek wordt uitgelegd hoe kinderen het beste kunnen handelen. Dan gaat het om de bekende maatregelen zoals handen wassen, het niezen in de elleboog en wat je kan doen om je opa alsnog te zien, bijvoorbeeld via Facetime. "En het is een zigzag-boekje, dat je helemaal kunt uitklappen, en dan is het precies anderhalve meter lang", lacht Van As.

Ook de donkere kanten

Maar ook de iets donkere kanten van de coronacrisis worden belicht, alhoewel het op een niet al te zware manier gebeurt. "Er zit bijvoorbeeld een scene in, waarin een ziekenhuis overvol zit met kikkers", legt Van As uit. "Dan zie je armen en poten uit de ramen steken en komt er een helikopter met nieuwe kikkers aan. Daarmee geef je wel aan dat er serieus wat aan de hand is."

En werkt het boekje? Daar lijkt het wel op. "Het boekje en de originele tekeningen zijn natuurlijk als eerste getest op Bobbie", vertelt Van As. "Hij ging helemaal in het verhaal mee. Hij herkent van alles en ziet het nu plots in beeld en het wordt door dieren verteld. Als dieren vertellen dat je dit kan doen, dan nemen sommige kinderen het blijkbaar eerder aan dan van hun eigen ouders."

Het boek Ik vind corona stom is vanaf 25 mei verkrijgbaar.