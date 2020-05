Weer contact met de buitenwereld dankzij gedoneerde laptop

Marcel Hokke is sinds eind januari niet zijn bed uitgeweest. Hij is herstellende van een doorligwond die hij heeft opgelopen omdat hij in een rolstoel zit. Contact met de buitenwereld heeft hij alleen via het kleine scherm van zijn telefoon.

Door de coronacrisis kan hij ook geen bezoek ontvangen van zijn familie of vrienden. De ouders van Marcel hebben daarom Rijnmond Helpt ingeschakeld met de vraag of hij een laptop kan krijgen zodat hij toch contact kan onderhouden met de buitenwereld.

Tijdens het douchen kwam Marcel erachter dat hij een wond had. Na meerdere ziekenhuisopnames mocht hij herstellen in zijn huis in Vlaardingen. De coronacrisis en de druk op de zorg baren hem zorgen. "Het ligt aan het ziekenhuis wanneer de wond dichtgemaakt kan worden."

Hij stelt zich voor dat hij achteraan in de rij moet aansluiten omdat zijn conditie niet levensbedreigend is. "Dat zou betekenen dat ik nog langer moet liggen dan nodig is."

Verdwaalde kogel

Marcel heeft zijn portie ellende gehad. Hij is geboren met een 'open rug'. Daarom zit hij in een rolstoel. In 2009 werd hij bij een schietpartij waar hij niets mee te maken had in een café in Prins Alexander geraakt door een verdwaalde kogel.

Ondanks alles blijft Marcel positief. "Het heeft geen zin om erover in te zitten. Veel steun heb ik ook aan mijn vriendin."

Het eerste wat hij gaat doen als hij weer naar buiten mag? "Nette kleren aan en de stad in. Een een terrasje pakken en een koud biertje."