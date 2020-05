Reparatie rioolleiding Maassluis nadert voltooiing

Het Hoogheemraadschap Delfland verwacht in de loop van woensdag het lek in de rioolleiding tussen Maassluis en Vlaardingen gedicht te hebben. Ondertussen wordt nog een deel ongezuiverd water aangelengd met oppervlaktewater op de Nieuwe Waterweg geloosd.

Volgens Anja van Rijn van het Hoogheemraadschap is het gat in de persleiding gedicht. "De pijp is geseald en nu wordt een betonnen bekisting om het gerepareerde deel gemaakt. Als dat is afgerond en er doen zich geen problemen voor kan het vuile water later vandaag weer naar de zuivering in Vlaardingen stromen."

Door nog onbekende oorzaak ontstond eerder deze week een lek waarbij een grote hoeveelheid rioolwater weglekte. Het fietspad dat daar ligt liep onder en is nog altijd afgesloten. Het autoverkeer ondervindt op de dijk tussen Maassluis en Vlaardingen geen last van de herstelwerkzaamheden.

Onverdund

"We zijn blij dat de reparatie voorspoedig verloopt", meldt het Hoogheemraadschap Delfland. "We lozen momenteel nog op twee plekken overtollig rioolwater uit Maassluis op de Nieuwe Waterweg, bij de Merellaan en bij gemaal de Zaayer. Dat wordt vermengd met oppervlaktewater maar vanwege de droogte momenteel kunnen we dat niet heel lang blijven doen.

Als de reparatie langer zou duren moet het afvalwater onverdund worden geloosd maar dat lijkt dus niet nodig nu het herstel goed verloopt", zegt Anja van Rijn van het Hoogheemraadschap.