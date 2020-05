Tbs voor stalker in vermissingszaak Rebecca Groenendijk

De rechter in Rotterdam heeft tbs opgelegd aan een man die mensen had belaagd in de vermissingszaak van Rebecca Groenendijk. De 48-jarige verdachte dacht dat zij meer wisten van haar verdwijning.

Michiel R. heeft later erkend dat hij last had van waandenkbeelden. Hij had als een soort privédetective drie personen lastiggevallen, onder wie de partner van Rebecca Groenendijk. Hij suggereerde dat zij betrokken waren bij moord op de vrouw uit Heerjansdam.

Doordat deskundigen hebben vastgesteld dat hij last had van psychoses, krijgt hij geen celstraf: hij was volledig ontoerekeningsvatbaar. De behandeling die hij nu krijgt opgelegd is tbs met voorwaarden. Dat is de lichtere variant van tbs met dwangverpleging: hij wordt behandeld, maar zit niet 24 uur per dag in een kliniek.