Vlaardingse terrorismeverdachte is zedendelinquent

De 50-jarige Vlaardinger, die in februari jl. in zijn cel was aangehouden voor terrorisme, zit vast voor een zedenzaak. De man heeft drie jaar cel gekregen voor seksueel misbruik van minderjarige jongens.

Die straf zit er bijna op. De nieuwe verdenking gaat over lidmaatschap van een terroristische organisatie in zijn vaderland Libië .

Ahmad S. zou tussen 2011 en 2018 geregeld terug naar Libië zijn gegaan om daar terroristen te ontmoeten. Ook vanuit Vlaardingen zou hij contact met hen hebben onderhouden. Dat stopte in augustus 2018 door zijn aanhouding in de zedenzaak.

Volgens justitie hield de Libische organisatie Ansar al-Sharia zich bezig met 'gruwelijke misdrijven'. Zij gaat er niet vanuit dat de veiligheid in Nederland gevaar liep.

Advocaat Aram van Galen van Ahmad S. vroeg de rechter woensdag zijn cliënt zo snel mogelijk naar huis te sturen. "Hij heeft twee kinderen die zijn zorg nodig hebben, een met leukemie, de ander met epilepsie en PTSS. Zijn vrouw en kinderen gaan gebukt onder zijn afwezigheid."

Dood en verderf

Officier van justitie Ernst Pols vroeg zich af of de kinderen van de Vlaardinger ook niet gebukt gaan onder zijn áánwezigheid. "Is dit zo'n liefhebbende en zorgzame vader? Dat wil er bij mij niet in. Hij liet zijn gezin regelmatig achter om naar Libië te gaan, waar hij betrokken was bij een organisatie die dood en verderf zaait. Ook onder kinderen."

Justitie zegt dat de man uit een diepgewortelde geloofsovertuiging handelt en dat zijn radicale gedachtegoed niet zomaar verdwenen zal zijn.

De rechter in Rotterdam is het met justitie eens dat er een gevaar is dat de man in herhaling vervalt als hij nu al vrij komt. Ahmad S. blijft dus voorlopig vastzitten, ook al omdat de rechter niet uitsluit dat hij anders naar Libië zal vluchten.