Schipholverkeer draagt bij aan meer meldingen vliegverkeer

Het aantal meldingen uit de regio over het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague blijft toenemen. Vorig jaar steeg het aantal klachten in vergelijking met 2018 met 81 procent tot ruim 62 duizend, blijkt uit cijfers van de Milieudienst Rijnmond DCMR. Opvallend is dat vliegtuigen van en naar Schiphol steeds meer invloed hebben.

Het aantal meldingen vanuit Bergschenhoek (18.672), Rotterdam (17.130) en Schiedam (9.000) was het grootst. In Schiedam was sprake van een verdubbeling. De milieudienst schrijft in de analyse dat opvalt dat steeds vaker uit plaatsen die verder van RTHA liggen, meer klachten komen. Ouderkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Heenvliet behoren tot die categorie. De meeste belletjes komen tussen over vliegverkeer tussen 7 en 8 uur in de ochtend.

In de analyse beschrijft de milieudienst dat geconcludeerd kan worden dat verkeer van en naar Schiphol invloed heeft op vliegtuigen die RTHA aandoen. Geregeld moet het vliegverkeer naar Rotterdam een andere koers nemen vanwege een vliegtuig dat naar Schiphol gaat. Juist die veranderingen zorgen voor veel meer meldingen.

Laag boven Rotterdam

Ook deed de milieudienst onderzoek naar vliegverkeer over Rotterdams grondgebied. Daarbij werden de jaren 2015 en 2018 vergeleken. De conclusie is dat het aantal bewegingen boven Rotterdam toeneemt, dat ze steeds vaker over Rotterdam-West vliegen en ook nog eens 200 tot 300 meter lager.

De DCMR adviseert om het onderzoek naar het optimaliseren van vertrekroutes voort te zetten. Dat is volgens de milieudienst echt noodzakelijk. Ook beveelt DCMR om de invloed van Schipholverkeer te beperken en te voorkomen dat vliegtuigen onnodig in de uren die tot de nacht worden gerekend opstijgen of landen.