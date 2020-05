Gebiedsverbod voor Rotterdamse jongeren na ontdekken van mes

In de strijd tegen het gebruik van messen onder jongeren heeft de gemeente Rotterdam vijftien jongeren een waarschuwing gegeven. Dertien kregen ook een gebiedsverbod. Ze waren betrapt met een mes. Als ze nog eens met een steekwapen worden gepakt, moeten ze, naast de straf van justitie, een boete van 2500 euro betalen.

Eén van de jongeren is nog geen zestien jaar oud. Als hij of zij opnieuw in de fout gaat, moeten zijn ouders de boete betalen. Diverse jongeren hebben bezwaar gemaakt tegen de maatregel. De gemeente Rotterdam heeft deze nog niet allemaal afgehandeld.

De maatregel komt niet als een verrassing. In februari liet burgemeester Ahmed Aboutaleb al bij Radio Rijnmond weten dat als een kind voor de tweede keer wordt opgepakt met een mes op zak, zijn ouders 2500 euro boete moeten betalen.

Ook de scholen van de jongeren zijn op de hoogte gesteld van het feit dat ze over de schreef zijn gegaan. De scholen hebben, volgens de gemeente, positief gereageerd op de nieuwe manier van werken.

'Digitale straat'

De gemeente heeft ook door de Erasmus Universiteit onderzoek laten doen naar de relatie tussen messenbezit, steekincidenten, muziek, sociale media en de Rotterdamse jeugd. Uit het eerste deel van het onderzoek blijkt dat dat de opkomst van de 'digitale straat' mogelijk een negatieve invloed heeft op de manier waarop de jeugd met elkaar omgaat. Vroeger ontmoetten de jongeren elkaar alleen op straat, nu speelt de strijd zich ook via digitale wegen af.