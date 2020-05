Depay, Rodrigues en Broederliefde steunen Sparta

Dit is een win-actie voor alle mensen die @spartarotterdam een warm hart toedragen:Vandaag zijn de seizoenskaarten van Sparta voor aankomend seizoen in de verkoop gegaan. Het is nu helaas voor iedereen een tijd van onzekerheid, omdat het afwachten is tot de samenleving weer “normaal” wordt. Het is daarom extra belangrijk om in deze tijden mekaar te steunen en wij zouden Broederliefde niet zijn als wij dat niet op onze manier zouden doen!In samenwerking met @memphisdepay @rodriguesgarry die beiden een Sparta verleden hebben en een andere grote voetballer die het liefst anoniem blijft, stellen wij aantal seizoenskaarten beschikbaar. We hebben bewust gekozen voor verschillende seizoenskaarten zodat iedereen kans maakt!De seats die gewonnen kunnen worden zijn:2x Dennis Neville Tribune (19 t/m 64 jr) 🗣2x Gezinskaarten (1 kind, 1 volwassen) 👨‍👦2x Bok de Korver Tribune ( 0 t/m 18) 🧍‍♂️2x Kasteeltribune (65+) 👨‍🦳👵2x Mindervaliden 🧑‍🦽 Wat moet je doen om te winnen?- Reageer hieronder met 1 van deze emoticons; 🗣👨‍👦🧍‍♂️👨‍🦳👵🧑‍🦽 (afhankelijk van de plaatsen die je wilt winnen!)- Volg ons Instagram account & die van Sparta Rotterdam- En geef aan waarom uitgerekend jij moet winnen!Wij maken aanstaande zaterdag (23 mei 2020) de winnaars bekend.Rood Wit gaat nooit verloren!Succes❤️ #ClubliefdeOpZnSpartaans