Zo zag het eerste dagje Blijdorp sinds tijden eruit

Maanden was het er stil en uitgestorven. Woensdag was het eindelijk weer als vanouds. Diergaarde Blijdorp opende de poorten. Met de nodige coronamaatregelen mochten de eerste bezoekers naar binnen. En dat op een stralende dag als vandaag.

Nog ver voor de dierentuin open gaat, treffen we op een bijna lege parkeerplaats de eerste auto. De moeder die erin zit, zegt lachend: "Ik ben veel te vroeg zie ik net. Ik stond zo te stuiteren om weer te gaan met mijn zoontje dat ik helemaal de tijd vergeten ben. Ik zie net op mijn kaartje dat ik pas om 10:30 uur mag. Dat ik moet even kijken wat ik ga doen."

Ze is blij dat ze eindelijk weer met haar zoontje Trebor van anderhalf naar de dieren mag. Hij vindt dat helemaal fantastisch, maar stiekem is mama misschien wel een nog grotere fan. "Ik vertel hem al de hele week dat we naar de dierentuin gaan."

Vijf kwartier

Even later krijgen ze gezelschap van Laurens, Bianca en hun twee kids. "Eindelijk kunnen we weer!", klinkt het enthousiast als ze uit de auto stappen. Ze hebben vijf kwartier in de digitale wachtrij gestaan om de eerste kaarten te bemachtigen. "Vooral voor de kinderen natuurlijk, want van het thuiszitten worden ze gek."

De kinderen vragen al weken of ze naar de dierentuin gaan, elke keer als ze de auto in stappen. "Nee, kan niet helaas", was dan altijd het antwoord. Tot nu.

Het gezin heeft zich goed voorbereid. Ze hebben het online instructiefilmpje gezien, waarin de regels en de looproute worden uitgelegd. En ze hebben de bolderkar mee om nog beter afstand te kunnen houden.

10:00 uur precies

De poorten van de Diergaarde waren wekenlang op slot. Dat ze eindelijk weer open mogen is reden voor een momentje van ceremonie. Er is een speech van de directeur en burgemeester Aboutaleb duwt om 10:00 uur precies de hekken open.

De eerste bezoekers kunnen naar binnen. Om alles veilig en gestroomlijnd te houden mogen nu alleen nog abonnementshouders naar binnen. Zij hebben van tevoren tijdsloten gereserveerd. Zij mogen dus in shifts naar binnen; groepjes van tien per minuut, om te zorgen dat er geen grote opstoppingen ontstaan.

En dan het allerbelangrijkste: handen wassen en afstand houden. Om dat in goede banen te leiden zijn overal stickers geplakt.

Oppassen

Ook in het Oceanium vind je zulke stickers op de grond. In de haaientunnel treffen we een vader en zoon. Ze letten extra goed op dat ze afstand houden tot anderen. "Ik zit in een leeftijdscategorie dat ik op moet passen, maar het is geweldig om weer terug te mogen zijn." Veel tijd hebben ze niet, want zijn zoon trekt ongeduldig aan zijn hand. "Hij wil verder volgens mij."

Het is duidelijk: jong en oud hebben de dierentuin gemist. "Je ziet toch iedere keer de dieren opgroeien. Het is leuk om ze nu weer te zien", zegt een man die samen met zijn vrouw is gekomen. Ze hebben sinds een paar jaar weer een abonnement, zodat ze op woensdagen - de vrije dag van mevrouw - er even op uit kunnen.

Veilig

De maatregelen zouden afschrikkend kunnen werken, maar het tegendeel is waren. Onder bezoekers heerst een gevoel van veiligheid. "Blijdorp heeft erg zijn best gedaan", zegt Laurens als hij uit het Oceanium komt. "We kunnen gewoon afstand houden. Overal staan ook beveiligers. Wij zijn tevreden."

Zijn vrouw Bianca vult aan: "Iedereen houdt zich aan de regels. Heel fijn. Het is nu eigenlijk gezelliger dan normaal. Het is wat relaxter nu. Niet dat opgefokte."

Volgens Blijdorp directeur Erik Zevenbergen hebben de bezoekers zich vandaag goed gedragen. "Ik ben zelf een aantal keer door het park gelopen en ik heb nergens een ophoping gezien. Alleen bij de kijkpunten werden bezoekers af en toe geadviseerd om door te lopen, omdat het anders wel te druk zou worden."

Mogelijk meer bezoekers

Vanwege de grote animo, het park is namelijk komende twee weken bijna uitverkocht, gaat de dierentuin op lange termijn bekijken of het mogelijk is om het bezoekerslimiet op te verhogen. "Nu zijn er tweeduizend bezoekers in ons park welkom, we hopen dat we dit op een later moment kunnen opschroeven naar drieduizend bezoekers", zegt Zevenbergen. Bedoeling is dat er uiteindelijk maximaal vijfduizend mensen kunnen komen. "Dat is veertig procent van onze capaciteit, maar veel drukker moet het nu even niet worden."

Uiteraard plaatst Zevenbergen wel een kanttekening bij het verruimen van de bezoekersaantallen:"Dit kan alleen als alles goed gaat en mensen hun verantwoordelijkheid nemen."