Aantal doden in verpleeghuizen regio Rotterdam vlakt verder af

Sinds vorige week nam het aantal overleden ouderen in de verpleeghuizen toe met 25. Een week eerder kwamen er nog 47 sterfgevallen bij. Het aantal nieuwe met corona besmette ouderen nam toe met 170 tegen 201 een week eerder.

In totaal hebben of hadden 5750 ouderen corona. Van hen zijn er 448 overleden. Drie verpleeghuizen zijn sinds vorige week (voorlopig) 'coronavrij' verklaard. Dat aantal betekent ook een daling naar inmiddels 36 van de in totaal 117 verpleeghuizen in de regio.

Conforte meldt al een aantal weken lagere cijfers. "We zijn blij dat de daling van het aantal cliënten met COVID-19 blijft doorzetten." De cijfers zijn volgens de organisatie in lijn met de landelijke resultaten.

Sinds het begin van de coronauitbraak hebben 8000 verpleeghuisbewoners in ons land het coronavirus opgelopen. Van hen is een derde aan de ziekte overleden, schrijft minister Hugo de Jonge van Medische Zorg woensdag aan de Kamer.

Van nog eens 5000 bewoners wordt vermoed dat ze besmet zijn, maar ze zijn niet getest.