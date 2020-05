Honderden stickers moeten reizigers veilig door stations gaan leiden

"Vanmiddag om drie uur zijn we wel klaar" Het bestickeren van Rotterdam CS kost nog geen dag.

Stickers moeten duidelijkheid geven in coronatijden op Rotterdam Centraal. Foto: Arno Leblanc - NS

Als het goed is laten de stickers niets aan duidelijkheid te wensen over. Treinstations in Rotterdam, Schiedam en Dordrecht zijn voorzien van looplijnen, strepen en waarschuwingen om anderhalve meter afstand te houden. Dit allemaal omdat vanaf 1 juni de normale dienstregeling wordt hervat.